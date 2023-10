Der Wille, mehr Geld für Ferien auszugeben, widerspiegelt sich derweil auch in den Umsatzzahlen von Kuoni und ihren Schwestermarken: Diese verzeichneten in dieser Saison markenübergreifend ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Stand von vor der Pandemie im Herbst 2019. «Eine besondere Preissensibilität der Kundinnen und Kunden machen die Reisemarken nicht aus», so Kuoni.