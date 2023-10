Für das neu gestartete Quartal erwarten 28 Prozent der Unternehmen eine bessere Ertragslage, 60 Prozent eine gleichbleibende und 12 Prozent eine schlechtere Ertragslage. Das sind in etwa dieselben Werte wie in der letzten Umfrage. Beim Auftragsbestand und dem Bestellungseingang seien die Trends dagegen schlechter, so der Verband.