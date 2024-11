Besonders gross ist die Zuversicht in den alpinen Regionen, wo jeder dritte Betrieb mit höheren Umsätzen rechnet. Getragen wird diese Prognose von der Hoffnung auf schönes Wetter und gute Schneeverhältnisse. Vergleichsweise zurückhaltend zeigen sich dagegen die Betriebe in städtischen und in den ländlichen Regionen.