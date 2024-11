Weiterhin auf Rekordkurs

Damit haben sich die positiven Trends aus den Vormonaten nicht fortgesetzt. So hatten die Hotels in den Sommermonaten Juni bis August noch deutlich mehr Gäste beherbergt als im Vorjahr. Von Januar bis September waren es insgesamt 33,7 Millionen Logiernächte, was immer noch ein Plus von 1,8 Prozent bedeutet.