Nach der Erhöhung des hypothekarischen Referenzzinssatzes im Juni würden Mietpreissteigerungen erwartet, so das BFS. In welchem Umfang und wie schnell diese Anpassungen sich auf den Mietpreisindex auswirkten, liesse sich allerdings erst in den Quartalen ab November beurteilen. In den Daten zum August seien diese Effekte noch nicht sichtbar. Derweil verharrte der am heutigen Freitag veröffentlichte Referenzzinssatz bei 1,50 Prozent.