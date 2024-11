Im Ausland galoppierten die Preise allerdings noch viel schneller als hierzulande. Dass die Schweiz besser da steht, ist vor allem dem starken Franken zu verdanken, der Importe billiger macht. In der Eurozone hat sich Teuerung im Oktober auf 2,0 Prozent von 1,7 Prozent im September beschleunig. In den USA kletterten die Konsumentenpreise im September im Jahresvergleich um 2,4 Prozent, was nur einen Hauch weniger war als im August.