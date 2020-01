Damit schlug das Drama von Pierre Monnard, das die Geschichte eines Mädchens und deren drogenabhängige Mutter in Zürich erzählt, die Erfolgsfilme der letzten Zeit, "Zwingli" und "Bruno Manser: Die Stimme des Regenwaldes", wie der Filmverleiher Ascot Elite Entertainment am Montag in seiner Medienmitteilung schreibt. Inspiriert wurde "Platzspitzbaby" vom gleichnamigen Buch von Michelle Halbheer und Franziska K. Müller.

(SDA)