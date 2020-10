Schweizer Klimaseniorinnen kündigen in Strassburg Klimaklage an

Eine Delegation der Klimasenioren und -seniorinnen fuhr an Bord des Greenpeace-Schiffes "Beluga" auf dem Rhein von Basel nach Strassburg, um ihre Klage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) anzukündigen. Wie es in einer Medienmitteilung heisst, verklagen sie den Bundesrat, weil ihre Gesundheit aufgrund der zunehmenden Hitzewellen, bedingt durch den Klimawandel, bedroht sei.

Rosmarie Wydler-Wälti, Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, sagte gemäss Communiqué vor dem EGMR-Gebäude in Strassburg: "Unsere Forderung an die Bundesrätinnen und Bundesräte ist einfach: Schützt unser Leben und unsere Gesundheit vor den Folgen der Klimakrise." Die aktuelle Pandemie beweise, dass Prävention zentral sei. "Warum also will die Schweiz mit der Bekämpfung der Klimakrise warten, bis es keinen Weg zurück gibt?"

