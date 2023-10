Die verbesserte Geschäftslage im September sei indes wohl primär auf das Ende der Sommerferienzeit zurückzuführen und deshalb kein Zeichen für eine nachhaltige konjunkturelle Trendwende, betont Raiffeisen. Das makroökonomische Umfeld sei jedenfalls nach wie vor anspruchsvoll. So zeigten die meisten anderen Einkaufsmanagerindizes weiterhin eine Industrierezession an, sowohl im Inland als auch in vielen anderen Ländern.