So stiegen die in Ferienwohnungen, auf Campingplätzen und in Kollektivunterkünften gezählten Logiernächte im Berichtszeitraum Juli bis September um 2,2 Prozent auf 7,37 Millionen, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Freitag mitteilte. Gegenüber dem Vergleichszeitraum aus dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 kamen gar deutlich mehr Gäste. Hier beträgt das Plus 7,8 Prozent.