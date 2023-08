Rekord möglich

Damit setzt sich die bereits zu Beginn des Jahres gesehene positive Tendenz in der Parahotellerie fort. Im ersten Quartal zählte sie bereits 5,9 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr. Über das gesamte erste Halbjahr gesehen liegt das Plus mit einem Wert von insgesamt 8,36 Millionen Logiernächten bei 3,4 Prozent. Gegenüber dem letzten Vor-Corona-Jahr 2019 beträgt das Plus 6,3 Prozent.