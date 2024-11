Insgesamt verzeichnete die Parahotellerie in der Schweiz von Juli bis September 7,3 Millionen Logiernächte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag anhand provisorischer Zahlen mitteilte. Das sind 1 Prozent weniger als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Bereits im ersten Halbjahr war ein Rückgang von rund 5 Prozent verzeichnet worden.