Flüge gestrichen

Eine Sprecherin von Hotelplan Suisse schreibt auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP, dass man mit Kundinnen und Kunden, welche sich in Israel befinden, in Kontakt stehe. Alle Betroffenen seien wohlauf und man arbeite aktuell an der frühzeitigen Rückreise. Dazu sei man mit diversen Airlines in Kontakt.