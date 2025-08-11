Operativ erreichten über 80 Prozent der Institutionen zwar ein positives Betriebsergebnis. Das Umsatzwachstum lag bei 4,9 Prozent. Hintergrund sind überdurchschnittlich um 1,5 Prozent gestiegene Tarife im stationären Bereich. Dabei hielt der Trend zu ambulanten Behandlungen an, die 32 Prozent zu den Erträgen beitrugen. Das Kostenwachstum belief sich allerdings auch auf 4,9 Prozent.