Die Spannweite in den einzelnen Kantonen war dabei sehr gross, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) in einer am Montag veröffentlichten Analyse aufzeigt. So lag das BIP-Wachstum laut den BFS-Zahlen zwischen +0,1 Prozent und +7,8 Prozent und widerspiegelt die regional sehr unterschiedliche Wirtschaftsstruktur.