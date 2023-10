Die jüngsten Ereignisse im Nahen Osten haben am Sonntag auch an den dortigen Aktienbörsen für schwere Erschütterungen gesorgt. In Tel Aviv brach der TA-35 zuletzt um sieben Prozent ein. Das war der grösste Verlust in mehr als drei Jahren. Der EGX30 in Kairo sackte um 5,4 Prozent ab. Grössere Verluste gab es auch in Riad, Doha und Kuwait City, wenn auch in deutlich geringerem Ausmass.

08.10.2023 14:56