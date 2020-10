Schwyz führt Maskenpflicht für Veranstaltungen ab 50 Personen ein

Schwyz führt als zweiter Kanton der Zentralschweiz auch eine Maskenpflicht in Einkaufsläden ein, allerdings im Gegensatz zum Kanton Zug nur eine eingeschränkte. Sie gilt nur dann, wenn der erforderliche Abstand nicht eingehalten werden kann. Dasselbe gilt für Postschalter, Kinos und Gotteshäuser, wie das Schwyzer Departement des Innern am Dienstag mitteilte. Die neue Verordnung wird am Donnerstag im Amtsblatt publiziert.

Die Zahl der Coronafälle stieg innerhalb eines Tages um 34 auf 391 an. Ein 87-jähriger Mann erlag zudem den Folgen der Virusinfektion. Derzeit befinden sich im Kanton Schwyz zwölf infizierte Personen im Spital.

(SDA)