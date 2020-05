Schwyzer Stimmvolk komplettiert die Kantonsregierung

Wie schon der erste Wahlgang vom 22. März findet auch der zweite Urnengang unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt: Ein Wahlzentrum oder Wahlfeiern wird es wegen der Coronapandemie nicht geben. Für den zweiten Wahlgang ist nur die briefliche Stimmabgabe möglich.

Dass der Kanton Schwyz in Zeiten von Corona überhaupt wählt, liegt daran, dass die Legislatur am 30. Juni endet. Mit dem Festhalten am Wahltermin können Notlösungen und verlängerte Amtszeiten verhindert werden.

Noch zu besetzen ist der Sitz von Othmar Reichmuth (CVP), der im letzten Herbst in den Ständerat gewählt worden ist. Seine Partei schickt als Nachfolger Sandro Patierno ins Rennen. Der 51-jährige Energieberater geht als Favorit in den zweiten Wahlgang, denn der Kantonsrat und frühere Schwyzer Bezirksammann verpasste die Wahl im ersten Anlauf nur um 50 Stimmen.

Er liess seinen Gegenspieler, Michael Fuchs von der SP, klar hinter sich. Der 46-jährige Linke, der als Ammann zwölf Jahre den Bezirk Küssnacht leitete, ist Geologe und führt ein Unternehmen für Messtechnik. Er soll für die SP den Sitz in der Schwyzer Regierung erobern, den die Partei vor acht Jahren verloren hatte.

Einen Monat vor dem Wahltermin tauchte noch ein wilder Kandidat auf. Es handelt sich um den parteilosen 58-jährigen Landwirt Peter Abegg aus Rothenthurm.

Im ersten Wahlgang wiedergewählt wurden die fünf Bisherigen Petra Steimen-Rickenbacher und Kaspar Michel (beide FDP), André Rüegsegger und Andreas Barraud (beide SVP) sowie Michael Stähli (CVP). Zudem schaffte es Herbert Huwiler (SVP) neu in den Regierungsrat. Er ersetzt dort seinen Parteikollegen René Bünter (SVP), der mit seinem Politstil aneckte, und sich nach nur vier Amtsjahren zurückzog.

