Sechs der sieben Bundesratsmitglieder am Rednerpult

Am Donnerstag werden ausser Karin Keller-Sutter (FDP), die am Mittwoch in Rorschach SG ihren einzigen Auftritt hatte, alle Bundesratsmitglieder an Bundesfeiern erwartet. Ein gedrängtes Programm haben die SVP-Magistraten.

Bundespräsident Ueli Maurer hat Auftritte am Winzerfest in Vevey und in seiner Wohngemeinde Hinwil im Zürcher Oberland. Guy Parmelin wird sogar an drei Orten erwartet, nämlich am Vormittag und Mittag auf dem Solothurner Hausberg Weissenstein, am späteren Nachmittag in Rueyres VD und am Abend noch in der Waadtländer Gemeinde Etoy.

Aussenminister Ignazio Cassis hat noch zwei seiner insgesamt drei Auftritte in allen drei Sprachregionen vor sich. Nach seinem Besuch in Krauchthal BE am Mittwoch reist er am Donnerstag zuerst auf einer Alp in L'Etivaz VD. Danach spricht er in Chiasso TI.

Nur je einen Auftritt planten Viola Amherd (CVP) sowie die SP-Magistraten Simonetta Sommaruga und Alain Berset. Amherd hält ihre erste Bundesfeier-Ansprache als Bundesrätin in Münster VS. Sommaruga nahm an der Bundesfeier in Gruyères FR teil, und Berset hält um die Mittagszeit die Ansprache in Yverdon VD.

Traditionsgemäss findet am Donnerstag auch die Bundesfeier auf dem Rütli statt. Auf der Wiese am Urnersee wird die Urner Regierungsrätin und CVP-Bundesratskandidatin Heidi Z'graggen die Festansprache halten.

Seit mehr als zwei Jahrzehnten gehört der Brunch bei Schweizer Bauernbetrieben für Zehntausende Menschen zum Bundesfeier-Programm. Nach Angaben des Schweizerischen Bauernverbandes laden dieses Mal mehr als 350 Betriebe im ganzen Land zum reichhaltigen Frühstück und zum Zusammensitzen ein. Erwartet werden rund 150'000 Gäste.

(SDA)