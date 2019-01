Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) bestätigte eine Meldung von 20minuten.ch und blick.ch. Der Unfall ereignete sich am Samstag auf einer Landstrasse in Nordschweden. Die Ursache war zunächst nicht bekannt. Anwohner berichteten aber, am Unfallort gebe es eine sehr enge Kurve.

Die Lokalzeitung "NSD" berichtete, alle sechs Todesopfer hätten in einem Kleinbus gesessen. Ein weiterer Insasse des Fahrzeuges sei per Helikopter in ein Spital geflogen worden.

(SDA)