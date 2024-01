Eine Woche vor der Vorwahl der Republikaner im US-Bundesstaat New Hampshire haben die Fernsehsender ABC News und WMUR-TV das sechste TV-Duell der republikanischen Präsidentschaftsbewerber abgesagt - wegen fehlender Teilnehmer. «Unsere Absicht war es, eine Debatte im Anschluss an die Vorwahlen in Iowa zu veranstalten», hiess es in einer Stellungnahme der Sender am Dienstag (Ortszeit). «Aber wir wussten immer, dass dies von den Bewerbern und dem Ausgang des Rennens abhängen würde.»

17.01.2024 06:42