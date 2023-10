Die Seilbahnen transportierten im September 40 Prozent mehr Gäste als im Vorjahr, wie der Verband Seilbahnen Schweiz (SBS) am Freitag mitteilte. In der Ostschweiz waren es gar fast doppelt so viele, in der Zentralschweiz zwei Drittel mehr. Auch in den Waadtländer und Freiburger Alpen sowie im Berner Oberland transportierten die Seilbahnen um rund die Hälfte mehr Gäste. Rückläufig war die Gästezahl einzig im Tessin (-10 Prozent).