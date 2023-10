Um mit Bitcoin & Co bezahlen zu können, wurden nun erste smarte Automaten mit der Zahlungsinfrastruktur von Solana Pay ausgerüstet, teilte Selecta am Dienstag mit. Auf der Solana Breakpoint Konferenz, die für Blockchain- und Technik-Enthusiasten noch bis zum 3. November in Amsterdam stattfindet, kann man die ersten Automaten bereits ausprobieren.