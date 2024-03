Der Gruppenumsatz von Selecta stieg im Geschäftsjahr 2023 um 2,4 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Zum Plus hätten vor allem ein starkes Wachstum im Neugeschäft und Preiserhöhungen beigetragen. Dadurch konnten auch Verluste bei inzwischen aufgegebenen Geschäften kompensiert werden. Mit den fortgeführten Geschäften hätte das Plus bei 5,5 Prozent gelegen.