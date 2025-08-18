Die Krim hätte damals nicht aufgegeben werden dürfen, betonte Selenskyj - «genauso wenig wie die Ukrainer nach 2022 Kiew, Odessa oder Charkiw aufgegeben haben». Russland müsse diesen Krieg beenden, den es selbst begonnen habe. «Und ich hoffe, dass unsere gemeinsame Stärke mit Amerika und unseren europäischen Freunden Russland zu einem echten Frieden zwingen wird», schrieb Selenskyj, der sich nach eigenen Angaben bereits in Washington befindet. Dort ist heute ein Treffen mit US-Präsident Trump geplant, an dem auch europäische Verbündete teilnehmen werden./bg/DP/zb
(AWP)