Grossbritannien hat der Ukraine für dieses Jahr Militärhilfe über 2,5 Milliarden Pfund (2,9 Milliarden Euro) zugesagt. Daneben unterzeichneten beide Länder ein Abkommen zur Verstärkung der Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich. In Kiew war in dem Zusammenhang von «Sicherheitsgarantien» Londons gegen einen künftigen Angriff die Rede. Im Dokument selbst kommt das Wort «Garantie» allerdings nur einmal vor - und zwar in Bezug auf die Ukraine, die Grossbritannien den Schutz geistigen Eigentums garantiert. Zu militärischem Beistand gegen einen Angriff verpflichtet sich London darin nicht./bal/DP/mis