Nach der Zustimmung des US-Senats zu neuen Ukraine-Hilfen hofft der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj auf ein positives Votum auch in der zweiten Parlamentskammer in Washington. «Der nächste Schritt ist die Abstimmung im Repräsentantenhaus», sagte Selenskyj am Dienstag in seiner abendlichen Videoansprache. Er setze dort auf die gleiche «moralisch starke Entscheidung», wie er sagte. «Sie wird sich für unsere gemeinsame Sicherheit auszahlen», appellierte er an die US-Abgeordneten.

13.02.2024 22:05