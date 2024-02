Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem Besuch in Albanien eingetroffen. «Es ist eine grosse Ehre, Präsident Selenskyj in (der Hauptstadt) Tirana zu begrüssen», schrieb der albanische Aussenminister Igli Hasani in der Nacht zum Mittwoch auf der Plattform X (früher Twitter). Das Nato-Land auf dem Balkan stehe «solidarisch mit der Ukraine und ihrem heldenhaften Kampf gegen die russische Aggression», fügte er hinzu.

28.02.2024 08:06