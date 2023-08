Der Sensorenhersteller Sensirion ist erfolgreich mit einer Klage gegen die Verletzung eines seiner Patente betreffend einen Partikelsensor vorgegangen. Das deutsche Landgericht Düsseldorf hat in einem Urteil im Juli festgestellt, dass bestimmte Partikelsensoren des chinesischen Herstellers Cubic Sensor and Instrument ein Patent von Sensirion verletzen, wie Sensirion am Freitag mitteilte.

18.08.2023 09:43