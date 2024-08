Nach Einschätzung der Sentix-Experten bereiten den Anlegern die fragile geopolitische Situation Sorgen, gerade im Nahen Osten. Aber auch die anstehenden Wahlen, allen voran in Deutschland sowie in den USA rücken demnach stärker in den Fokus. «Die Rezessionsglocken schrillen abermals in Deutschland», schreiben die Sentix-Experten.