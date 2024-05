Die Fifa hat am Freitag einer Statutenänderung zugestimmt und damit formale Voraussetzungen für einen theoretischen Abschied von ihrem Stammsitz in Zürich geschaffen. Neu sagen die Statuten, dass die Zentrale in Zürich liegt - bis der Kongress eine Entscheidung über den Stammsitz trifft. Eine derartige Einschränkung gab es bislang nicht. Die Fifa sitzt seit 1932 in Zürich.