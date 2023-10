Die Investition sei eine operationelle Datacenter-Plattform, die vollständig mit erneuerbarer Energie betrieben werde und in einem höchst attraktiven Nischenmarkt operiere, heisst es in einer Mitteilung der Gesellschaft vom Dienstag. Aufgrund der verschiedenen Digitalisierungstrends verbuche diese Dienstleistung eine hohe Nachfrage. So sei die für die nächsten Jahre geplante zusätzliche Kapazität bereits verkauft.