CSS realisierte mit diesem Geschäftsbereich im Jahr 2022 mit rund 20 Mitarbeitenden einen Umsatz von 15 Millionen US-Dollar, hiess es von SFS am Montag in einem Communiqué. Die Übernahme ermögliche die Stärkung des eigenen Handelsnetzwerks in den USA in dieser stark wachsenden Region. Angaben zum Kaufpreis werden nicht gemacht.