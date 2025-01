SGS-Aktie unter Druck

Alles in allem gibt es also noch einige offene Fragen, die geklärt werden müssen, bevor es tatsächlich zu einem Deal kommen kann. Und an der Börse ist die Reaktion für die SGS stark negativ. Um 10.45 Uhr notiert die Aktie des Genfer Konzerns am Mittwoch 5,6 Prozent tiefer bei 87,50 Franken.