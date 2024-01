Picaud stiess erst am 1. Dezember 2023 zu SGS, um die Bereiche Finanzen, digitale und strategische Transformation, Fusionen und Übernahmen, IT und Beschaffung zu leiten. Zuvor war sie Finanzchefin beim Zementkonzern Holcim. Sie bringe eine Fülle an Erfahrungen in leitenden Positionen mit. Calvin Grieder, Präsident des Verwaltungsrats, drückte das Vertrauen des Verwaltungsrats in den Übergang aus. Sie bringe die richtige Mischung aus «strategischem Weitblick und operativen Fähigkeiten» für SGS mit, heisst es