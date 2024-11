SHL Telemedicine schlägt seinen Aktionären die Wahl von Orna Carni als nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrates vor. Dazu wird laut einer Medienmitteilung vom Dienstag eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen. Sie soll am 10. Dezember am Firmensitz in Tel Aviv stattfinden. Weitere Traktanden können laut SHL noch bis zum 11. November eingereicht werden.