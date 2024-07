Trumps Veranstaltung in Grand Rapids fand nun nicht draussen, sondern in einer Arena statt. Der Secret Service, der in den USA für den Schutz hochrangiger Politiker zuständig ist, räumte laut einem Bericht der «New York Times» inzwischen ein, dass er in den vergangenen Jahren mehrere Anforderungen zusätzlicher Ressourcen für Trumps Schutz abgelehnt habe. Der Sprecher der Behörde hatte solche Vorwürfe unmittelbar nach dem Attentat zunächst zurückgewiesen. Auf Anfrage äusserte sich der Secret Service zunächst nicht zu dem Bericht. Die Chefin der Behörde soll am Montag und Dienstag im Kongress zu dem Attentat auf Trump Rede und Antwort stehen.