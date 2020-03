Am Donnerstagmorgen waren es noch 638 Personen gewesen, die positiv auf Coronavirus getestet wurden, hiess es an der Medienkonferenz des kantonalen Führungsstabs im Tessin am Freitag.

Damit haben sich innert 24 Stunden 196 neue Personen mit dem Virus infiziert. Sieben weitere Menschen starben seit Donnerstagmittag im Südkanton an der Lungenkrankheit Covid-19.

(SDA)