Der Grossbrand am Mittwoch in der Postauto-Garage in Chur hat allein an Fahrzeugen einen Schaden von 7,5 Millionen Franken angerichtet. 20 Postautos sind demoliert, fast die Hälfte der Postauto-Flotte des Standortes Chur. Das teilte Postauto am Donnerstag mit.