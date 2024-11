Der Energietechnikkonzern Siemens Energy geht mit Zuversicht in das neue Geschäftsjahr. Umsatz und operative Rentabilität sollen sich 2024/25 deutlich verbessern, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. So soll der vergleichbare Umsatz per Ende September um acht bis zehn Prozent steigen. Die bereinigte operative Marge erwartet das Management um Christian Bruch bei drei bis fünf Prozent. Dazu beitragen sollen vor allem die Geschäfte mit Netz- und Gastechnik sowie weitere Verbesserungen im Windkraftgeschäft Gamesa. Allerdings erwartet Siemens Energy für den Bereich nochmals einen Milliardenverlust. Analysten haben bei der Marge bislang 4,2 Prozent auf dem Zettel.