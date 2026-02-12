Der Konzernumsatz kletterte auf vergleichbarer Basis um acht Prozent auf 19,14 Milliarden Euro, ​der ​Auftragseingang schnellte um zehn Prozent ⁠auf 21,37 Milliarden und lag ​damit ebenfalls über den ⁠Prognosen. Vorstandschef Roland Busch sieht den Start ins ‌Geschäftsjahr als Beleg für die erfolgreiche Umsetzung der Strategie. «Siemens ist in seinen Wachstumsmärkten sehr ‌gut positioniert. Künstliche Intelligenz ist ein starker Wachstumstreiber ​für unsere Geschäfte.»