An seiner Prognose für das Gesamtjahr hält das Unternehmen fest, rechnet beim Umsatzwachstum allerdings mit einem Wert am unteren Ende der Prognosespanne von vier bis acht Prozent. Auch die Gewinnmarge bei Digital Industries - zu der Sparte gehört das Automatisierungsgeschäft - werde am unteren Ende der Spanne von 18 bis 21 Prozent liegen. Bei der Elektrifizierungssparte Smart Infrastructure sei dagegen mit einer Marge am oberen Ende der Spanne von 16 bis 17 Prozent zu rechnen.