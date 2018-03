Siemens und japanische Mitsui warten gemeinsam Lokomotiven

In einem Gemeinschaftsunternehmen soll in einem neuen Werk im Rotterdamer Hafen die aus 300 Lokomotiven bestehende Mitsui-Flotte in Europa gewartet werden, wie der Industriekonzern am Dienstag mitteilte.

Die neuen Partner hoffen aber auch auf Aufträge anderer Anbieter. Mitsui Rail hat sowohl Siemens- als auch Bombardier-Loks im Bestand. Das Werk in Rotterdam, wo viele Schienenwege aus ganz Europa zusammentreffen, soll im Sommer 2019 eröffnet werden.

Mitsui Rail und Siemens investieren in das Gemeinschaftsprojekt einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag.

(SDA)