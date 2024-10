Siemens verkauft sein Geschäft mit Flughafen-Gepäcksortieranlagen für 300 Millionen Euro an den japanischen Toyota -Konzern. Die Tochtergesellschaft Siemens Logistics mit 2.500 Mitarbeitern und Hauptsitz in Nürnberg hat nach Angaben des Münchner Konzerns eine führende Position in ihrem Markt und ist profitabel. Doch will der Konzern sein «Portfolio als führendes Technologieunternehmen» schärfen, wie es in der Mitteilung hiess. Vollzogen werden soll der Verkauf im nächsten Jahr.