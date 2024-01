FT-Bericht zurückgewiesen

Die Signa-Development-Sanierungsverwalterin äusserte sich ausserdem zu einem «FT»-Bericht, wonach die Signa Development 2023 mehr als 300 Millionen Euro an zwei Firmen im Umfeld des Signa-Gründers Benko überwiesen habe. «Der Vorwurf, es seien unmittelbar vor Insolvenzeröffnung Zahlungen von der Signa Development Selection AG an René Benko bzw. ihm zuzurechnende Rechtsträger erfolgt, ist unrichtig», so Fruhstorfer.