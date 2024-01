Klobürstenhalter in Bronze-Optik

Ebenfalls im Angebot sind hochwertige Ledersofas, Barhocker und Beistelltische sowie ein Raumteiler in Marmorausführung aus dem Salon. Wer weniger in Benko-Devotionalien investieren möchte, kann etwa bei den Klopapierhaltern und Klobürstenhaltern in Bronze-Optik mitbieten.