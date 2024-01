Die Zukunft der Signa Prime dürfte - zumindest für den Moment - gesichert sein. «Der weiteren Unternehmensfortführung der Signa Prime Selection AG sowie dem Abschluss eines Sanierungsplanes stehen nach derzeitigem Kenntnisstand keine unüberwindlichen Hindernisse entgegen», sagte Insolvenzverwalter Norbert Abel am Montag in einer Mitteilung. An der Eigenverwaltung des Sanierungsverfahrens wurde laut Kreditschützern vorerst nicht gerüttelt.

15.01.2024 15:56