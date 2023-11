Nachdem die Signa-Gruppe am Handelsgericht in Wien Insolvenz beantragt hat, ist das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung über die Signa Holding GmbH nun eröffnet worden. Das berichteten die Gläubigerschutzverbände AKV und KSV1870 am Mittwochabend.

29.11.2023 19:18