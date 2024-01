Organisch ist Sika damit um 1,2 Prozent gewachsen. Und das in einem organisch negativ wachsenden Markt, wie Sika in dem Communiqué betonte. Der grosse Wermutstropfen war der starke Währungseffekt von minus 7,4 Prozent: In Schweizer Franken gerechnet steigerte Sika den Umsatz um lediglich 7,1 Prozent.