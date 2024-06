Zu seinen strategischen Prioritäten gehören der Generationenwechsel im VR, die Nachhaltigkeit und die Anpassung an das veränderte makroökonomische Umfeld aufgrund steigender Zinsen. Sika habe sich in den letzten Jahren zudem als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit etabliert und Vanlancker will diese Strategie weiter ausbauen.